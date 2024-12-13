Mesai saati içinde sosyal medyaya ne kadar vakit ayırıyoruz?

Sosyal medya, modern iş yaşamının görünmez gücü olarak karşımı­za çıkıyor. Çalışanlar, yoğun iş temposunun içinde dijital dünyada bir kaçış alanı yara­tıyor.

Çalışan destek programı Avita’nın gerçekleştirdiği son pazar araştırması, Türkiye’de çalışanların mesai saatlerin­de sosyal medyada günlük or­talama 26 dakika harcadığını ortaya koyuyor. Bu süre, üret­kenlik açısından göz ardı edi­lemeyecek bir etki yaratıyor.

Dünya geneliyle kıyas­landığında, Global Workp­lace Digital Habits Report 2024 verilerine göre, bu sü­re 24 dakika olarak ölçülmüş durumda. Türkiye ve dün­ya arasında bu kadar yakın bir fark, sosyal medya kulla­nım alışkanlıklarının kültü­rel sınırları aştığını ve global bir fenomen haline geldiği­ni gösteriyor. Çalışanların bu alışkanlıkları, iş yerindeki odaklanma seviyeleri ve şir­ket verimliliği üzerinde doğ­rudan etkili oluyor.

YÜZDE 61 MESAİ SAATLERİ İÇİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIYOR

Araştırma sonuçlarına gö­re, kitlenin mesai saatleri içindeki sosyal medya kulla­nım alışkanlıklarına baktı­ğımızda, çalışanların yüzde 61’inin mesai saatleri içinde sosyal medya kullandığı görü­lüyor. Çalışanların iş dışı akti­vitelere ayırdığı ortalama sü­reye bakıldığında, günlük üç saatlik (177 dakika) bir kayıp dikkat çekiyor.

Bu süre içinde en çok zaman harcanan akti­viteler sosyal medya (26 da­kika), iş dışı sohbet (21 daki­ka) ve mesajlaşmalar (19 da­kika) olarak öne çıkıyor. Bu da iş yerlerinde geçirilen zama­nın önemli bir kısmının dijital platformlarda geçtiğini gös­teriyor.

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre sosyal medya, sadece bir zaman kaybı olarak görül­müyor; aynı zamanda çalışan­ların iş stresinden kaçma, kı­sa molalarla motivasyonlarını yeniden kazandıkları bir alan haline geliyor.

Ancak bu alış­kanlık, çalışanların odaklan­ma becerilerini ve verimlilik­lerini olumsuz etkileyebilir. Sosyal medya kullanımının bu denli yaygın olduğu bir or­tamda, şirketlerin dijital alış­kanlıklarla verimlilik arasın­daki dengeyi nasıl sağlayacak­ları, sürdürülebilir başarıları için önemli bir adım olarak ni­teleniyor.

Sosyal medya kullanımının iş verimliliği üzerindeki etki­leri, şirketler için önemli bir zorluk haline gelmiş durum­da. Sosyal medyada kaybolan bu süreler, şirketlerin iş dışı aktiviteler ile mesai arasın­daki dengenin yeniden kurul­ması gerektiğini işaret ediyor. Avita Pazarlama Direktörü Hikmet Nakilcioğlu, “Sosyal medya, çalışanların odaklan­ma ve yaratıcı düşünme bece­rilerini olumsuz etkileyebilir. Şirketler, sosyal medya kulla­nımını sınırlamak yerine, bu platformları çalışan motivas­yonunu artıran ve verimlili­ği destekleyen araçlar olarak nasıl entegre edebileceklerini keşfetmelidir” dedi.

Esnek çalışma modelleri ve psikolojik destek gibi strateji­ler, çalışanların iş ve özel ya­şam dengesini kurmalarına destek olduğuna, bunun da yalnızca iş başarısını değil, ça­lışan bağlılığını da artırdığına işaret eden Nakilcioğlu, “Sos­yal medya kullanımının de­netimi ile çalışanların ihtiyaç duyduğu motivasyonun nasıl dengeleneceği konusunda şir­ketlerin yeni stratejiler geliş­tirmesi gerektiğini gösteriyor” açıklamasını yaptı.

ÖĞLE VE AKŞAM SAATLERİNDE ZAMAN HARCANIYOR

Son dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı kavramı, iş yerlerinde verimlilik düşüşünü de beraberinde getiriyor. Kitlenin mesai saatleri içindeki sosyal medya kullanım alışkanlıklarına bakıldığında, çalışanların yüzde 61’inin mesai saatleri içinde sosyal medya kullandığı görülüyor.

Bu kullanımım en yoğun olduğu üç ana mecra, katılımcıların yüzde 31’i tarafından özellikle mesai saatleri içinde tercih ediliyor. Yüzde 5,9’u sabah işe gittikten sonra, yüzde 14,6’sı öğle saatleri, yüzde 10,5’i akşam üzeri, yüzde 30,1’i ise akşam saatlerinde sosyal medyada zaman geçiriyor.

EN ÇOK INSTAGRAM’DA VAKİT GEÇİRİLİYOR

-Türkiye'deki sosyal medya kullanım verileri incelendiğinde, Instagram, günlük 123 dakika ile en çok tercih edilen platform olarak öne çıkıyor.

-YouTube ise Türkiye’de 45 dakika kullanım süresiyle ikinci sırada yer alıyor.

-Facebook, 30 dakikalık kullanım süresiyle dikkat çekerken, diğer platformlara göre daha geride kalıyor.

-Kadınlar, Türkiye’de özellikle Instagram’da daha fazla zaman geçirirken, erkeklerin platform tercihleri globalde Facebook üzerinde yoğunlaşıyor.

-Z kuşağı ise YouTube, Pinterest ve LinkedIn gibi platformlarda vakit harcamayı tercih ediyor, bu da genç kullanıcıların dijital dünyada aktif olma eğilimlerini yansıtıyor.