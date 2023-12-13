Mesai saatlerine ince ayar. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Sabah'ta yer alan habere göre, mesai saatlerine ilişkin muhalefet TBMM'ye bir teklif sundu. Sunulan haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesine yönelik teklifin ardından gözler alınacak olan karara çevrildi.

Milyonlarca çalışan çıkacak kararı bekliyorken mesai saatleri düşürülecek mi merak konusu oldu.

Çalışma saatleri dünyanın birçok ülkesinde 8 saat uygulanıyor. İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor.

Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi Meclis'in de gündeminde bulunuyor.

BİR ÇALIŞMA YA DA HAZIRLIK VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için çalışma yapıyor.

Çalışma saatlerini aşağı çekecek uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetecek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecek.

Bu kapsamda bazı ülkelerdeki çalışma saatlerinin kısaltılması, çalışma modelleriyle ilgili deneyimler de inceleniyor.