AFAD eleştirisi yapan Yasmin Erbil'e tehdit. Mesajları ifşa etti 

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlercesinin de yaralı olduğu yıkımın ardından vatandaşlar seferber oldu.

Afet bölgesindeki yaraları sarmak için herkes elinden geleni yapıyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de zaman zaman desteğini sosyal medya paylaşımlarıyla gösteriyor.

Erbil zaman zaman da AFAD'ın koordine olmasına dair yapılan eleştirileri paylaşıyor. Böyle bir eleştiriyi paylaşan Yasmin Erbil'e bir kişi tehdit yağdırdı.

Genç oyuncu da o mesajları ifşa ederek "Tehdit show" yazdı. Küfürlü sözlerin dikkat çektiği mesajı görenler Erbil'e destek oldu.



