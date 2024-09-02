Mesane kanseri yaşı alarm veriyor! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Eskiden daha çok yaşlı bireylerde tanı konan bu kanser türü, artık daha genç yaş gruplarında da sıklıkla görülmeye başladı. Bu durum, özellikle uzmanlar ve bilim insanları tarafından dikkatle incelendi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üroloji uzmanı Prof. Dr. Ali Çevik, bu konuda yaptığı bir açıklamada, "Mesane kanserinin genç yaş gruplarında daha fazla görülmesinin nedenlerinden biri, çevresel faktörlerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkisidir. Özellikle sigara kullanımı ve kimyasal maddelere maruziyet, bu riskin artmasında önemli rol oynamaktadır" dedi.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde çalışan onkolog, Prof. Dr. Ebru Yılmaz, "Genetik yatkınlık da genç bireylerde mesane kanseri riskini artıran bir faktördür. Ailede mesane kanseri geçmişi olan gençlerin düzenli taramalar yapması hayati önem taşımaktadır" şeklinde görüşlerini paylaştı.

2021 yılında American Journal of Clinical Oncology dergisinde yayınlanan bir araştırma, mesane kanserinin daha genç yaşlarda görülmeye başlanmasının altında yatan nedenleri incelendi.

Araştırma, özellikle sigara içme yaşının düşmesi ve çevresel toksinlere daha uzun süreli maruziyetin, genç yaş gruplarında kanser riskini artırdığını ortaya koydu.

Ayrıca, Journal of Urology'de 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, mesane kanseri olan genç bireylerdeki genetik mutasyonların, daha yaşlı hastalardan farklı olduğunu belirtti.

Bu farklılıklar, hastalığın gençlerde daha agresif seyredebileceğini ve tedavi planlarının bu duruma göre şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesane kanserinin görülme yaşındaki düşüş, toplum sağlığı açısından önemli bir konudur ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekti.

Uzmanlar, özellikle genç bireylerin risk faktörlerine dikkat etmesi ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmasının önemini vurguladı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, mesane kanseri teşhis yaşının giderek düştüğünü göstermektedir. Geleneksel olarak, mesane kanseri genellikle 65-70 yaş aralığında teşhis edilmekteydi.

Ancak, son veriler bu yaş aralığının daha genç yaşlara kaydığını ortaya koydu.

Prof. Dr. Coşkun Şahin, mesane kanserinin erken yaşlarda da görülebileceğini ve genç yaşta teşhis edilen tümörlerin genellikle daha iyi bir histolojik yapıya sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, mesane kanserinin genç yaşlarda görülme sıklığının artmasının, sigara kullanımı ve kimyasal maddelere maruz kalma gibi çevresel faktörlerle ilişkili olabileceğini vurguladı.

Bir 2023 araştırması, mesane kanserinin nedenlerini ve yeni risk faktörlerini inceledi. Bu araştırma, opyum tüketimi, dengesiz mikrobiyom ve dizel egzoz maruziyeti gibi faktörlerin mesane kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, yapılan çalışmalar, mesane kanserinin genetik faktörlerden ziyade çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle daha fazla ilişkili olduğunu gösterdi.

Mesane kanseri yaşının düşmesi, hem bireylerin hem de sağlık profesyonellerinin dikkat etmesi gereken önemli bir konu.

Erken teşhis ve tedavi, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle, mesane kanseri belirtileri konusunda farkındalığın artırılması ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması büyük önem taşımakta.