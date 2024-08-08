Mesanesinden çıkana doktorlar bile inanamadı. Karın ağrısı şikayetiyle gitti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Birgül Büyükmanisa, karın ağrısı şikayetiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine başvurdu ve üroloji servisine sevk edildi.

Büyükmanisa'nın mesanesinde kitle tespit edilirken, Uzman Doktor Ümit Gümüş’ün araştırmaları ve çektirilen filmler sonucu görülen kitlenin alınması için Büyükmanisa ameliyata alındı.

1 KİLOLUK TAŞ ÇIKARILDI

Uzm. Dr. Ümit Gümüş ve ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu 1 kilo 6 gram ağırlığında ve 18 santimetre boyunda bir taş çıkarılırken, bu dev taşın çıkarılması ameliyat anında büyük sevince sebep oldu. 10 yıldır yaşadığı ağrılar nedeniyle tüm yaşamı alt üst olan Büyükmanisa yeniden hayata dönerken, Büyükmanisa bir gün sonra ayağa kalktı.

"İDRAR KESENDE BÜYÜK BİR TAŞ VAR DEDİ"

Uzun yıllardır ağrılar çektiğini ifade eden Büyükmanisa, “10 yıl öncen beri şikâyetim vardı ama olayın ciddiyetini tam anlamıyla anlayamadım. Son bir aydır çok sancılarım oldu. Sonra Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisine çıktım burada ilaç verdiler. Film çektirip Doktor Ümit Gümüş’e gittim. Doktorumuz sende büyük sıkıntı var dedi. İdrar kesende büyük bir taş var dedi. Allah ondan razı olsun. Çok şükür ameliyatımız iyi geçti. Baya güzel bir taşım varmış. Doktorumuzdan, hemşirelerimizden, başhekimimizden hepsinden Allah razı olsun. Eskiden hastaneye gitmekten korkardım ama şimdi hepsi çok iyiler. Beni dünden beri el üstünde tutuyorlar. Şimdi çok iyiyim çok şükür. Biraz ağrılarım var ama o kadar olacak tabi. 10 yılın cilvesini çekiyorum” dedi.

"ŞU AN ARTIK RAHATIZ"

Eşinin 10 yıldır sıkıntı yaşadığını ifade eden Mehmet Büyükmanisa, “10 yıldır büyük sıkıntılar çektik. Kırkağaç Devlet Hastanesine geldik. Burada Ümit Gümüş hocamız eşimi tedavi etti. Şu an artık rahatız. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Ameliyat hakkında bilgi veren Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Yazıcı, “39 yaşında kadın hastamız Üroloji Polikliniğimize idrar yaparken güçlük, idrar yaparken tam boşalamama hissi şikayetiyle başvurdu. Üroloji Polikliniğinde Hekimimiz Ümit Gümüş değerlendirdikten sonra dev bir mesane taşı saptadı. Sistolitotomi operasyonuyla yaklaşık 18 santimetre boyutlarında 1 kilo ağırlığında bir mesane taşı çıkarıldı. Operasyon sonrasında hastamızın serviste takibi devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren hekim Dr. Ümit Gümüş, Türkiye’de ve dünyada buna benzer bir olayın olup olmadığını araştıracaklarını da sözlerine ekledi.