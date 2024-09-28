Meşhur markanın salça fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Faaliyetleri askıya alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meşhur markanın salça fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Faaliyetleri askıya alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hijyenik şartları karşılamadığı tespit edilen bir salça üretim işletmesinin faaliyetlerini durdurdu.

Uygun olmayan koşullarda üretim yapan bu işletmeye ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, Genel Müdürlük sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Bakanlık kontrol görevlilerinin ilgili işletmede yaptığı denetimlerde, işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığının belirlendiği ve bu nedenle faaliyetlerinin askıya alındığı belirtildi.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.

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