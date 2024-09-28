Meşhur markanın salça fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Faaliyetleri askıya alındı

Uygun olmayan koşullarda üretim yapan bu işletmeye ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, Genel Müdürlük sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Bakanlık kontrol görevlilerinin ilgili işletmede yaptığı denetimlerde, işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığının belirlendiği ve bu nedenle faaliyetlerinin askıya alındığı belirtildi.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.