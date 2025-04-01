Mesire alanı çöplüğe döndü

Kaynak: İHA

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan ve "cittaslow" (sakin şehir) ünvanına sahip Erzurum Uzundere ilçesindeki Yedigöller, bakımsızlık ve çevre kirliliğiyle ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor.

Yılda yüz binlerce turist ağırlayan bölge, kırık çitler, sökülen kaldırımlar, çamur ve çöp yığınları nedeniyle ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğratıyor.

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Göl kıyısındaki düzensizlik ve pislik, ziyaretçilerin doğal güzellikleri rahatça gezmesini engellerken, bazı ailelerin çocuklarını dereyi tehlikeli şekilde geçirmek zorunda kalması tepkilere neden oluyor.

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Sosyal medyadan bölgenin fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, "Turizm cenneti olan bu bölgeye yakışmayan manzaralar" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

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Uzundere Belediyesi ve ilgili kurumlardan acilen temizlik ve düzenleme çalışması talep edilirken, bölgenin cittaslow kimliğine yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

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