Mesleğini bıraktı, çöpten parayı buldu! İki yılda 2 milyon TL kazandı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Melanie Diaz, sıra dışı bir tasarruf yöntemiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Çöp karıştırma videoları izledikten sonra tam zamanlı fotoğrafçılık işini bırakıp hayatını çöpten topladıklarıyla sürdüren Diaz iki yıldır kıyafet ve ev eşyalarına hiç para harcamadığını söylüyor.

GÜNDE 4-5 SAAT ÇÖP KARIŞTIRIYOR



New York Post'un haberine göre Diaz, ilk kez bir çöp konteynerine daldığında kitaplar, oyuncaklar ve yeniden kullanılabilir pek çok eşya buldu.



Bu deneyim, onun bu alana daha fazla ilgi duymasına yol açtı. Zamanla, bu tutkusu tam zamanlı bir arayışa dönüştü ve günlük 4-5 saatini çöp karıştırmayla geçirmeye başladı.



Diaz, buldukları sayesinde giyim ve diğer temel ihtiyaçlara para harcamayı bıraktı. "Çöp karıştırmaya başladığımdan beri büyük bir birikim yaptım. Bu parayla dünyayı gezdim" diye konuştu.

Bazı insanlar bulduklarını satarken, Diaz bulduğu eşyaları satmıyor, kullanmak istemediklerini bağışlıyor.



Melanie Diaz gibi başka insanlar da çöp karıştırmayı gelir kapısına dönüştürmüş durumda. Teksas'ta yaşayan bir başka kadın, çöpten bulduğu eşyaları satarak yıllık 76 bin dolar kazandığını iddia ediyor.

AŞK BİLE BULUNDU



Bazıları için çöp karıştırmak sadece bir hobi ya da tasarruf yöntemi değil, aynı zamanda beklenmedik bir şekilde aşkın kapısını da açtı!



Buffalo'da yaşayan 35 yaşındaki Dave Sheffield, 39 yaşındaki eşi Erin ile çöp kutusunun dibinde tanıştıklarını anlatıyor. Dave, değerli bir şey bulmak için atıkları karıştırırken Erin ile yolları kesişmiş ve bu ilginç bağ bugün mutlu bir evliliğe dönüşmüş.

"Bir çöp konteynerinde tanıştık. Onu gördüm, başımı uzattım ve ne yaptığını sordum, O günün geri kalanını birlikte çöp dalışı yaparak geçirdik ve işte böyle başladı!"