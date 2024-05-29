Meslek Lisesi öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine tadilat desteği

Düzenleme: Kaynak: AA
Meslek Lisesi öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine tadilat desteği

Kilis'te meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakım ve onarımını yapıyor, eskiyen tesisatlarını yeniliyor.

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan gönüllü ekipten, ihtiyaç sahiplerine elektrik, su tesisatı ve kapı pencere onarımı desteği. Öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine giden öğrenciler onarım yapıyor.

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Tekye Mahallesi'nde 80 yaşındaki Ahmet Fahri Gökçek'in evine giden öğrenciler, elektrik tesisatını yeniledi, mobilyalarının tadilatı yaptı.

Tadilatı yapılan eve gelen, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "Ben de Varım Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi 5 ailenin evini yenilediklerini belirtti.

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Proje sayesinde öğrencilerin hem yeteneklerini gelişti hem de sorumluluk duyguları sağlamlaştırılmaya çalışıldı.

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Altay, "Özellikle eleman temini konusunda meslek liselerimizi önemsiyor, öğrencilerimizi meslek liselerine davet ediyoruz. Bu projede emek verenlere teşekkür ediyor, Bakanlığımıza güzel projeler için şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Cuma Avcı, bugüne kadar birçok eve giderek ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tadilatları yaptıklarını söyledi.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Avcı, Okulda öğrendiklerimizi burada pratiğe çevirirken ailelere de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

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Okulun Elektrik Bölümü Öğretmeni Mustafa Yakar da öğrencilerin bir yandan derslerini alanda uygulayarak tecrübe edindiğini diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu kaydetti.

Evi onarılan Ahmet Fahri Gökçek ise eskiyen elektrik tesisatını yenileyen ve tadilat yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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