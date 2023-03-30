Messi “100’ler kulübü”ne girdi

Son olarak Dünya Kupası’nı da kaldırarak kariyerinde kazanmadık kupa bırakmayan Lionel Andreas Messi rekorlara devam ediyor. Arjantin Milli Takımı’nda kaptanlık görevini de sürdüren yıldız oyuncu son olarak Arjantin’in hazırlık karşılaşmasında bir rekora daha imza attı.

Arjantin’in Curaçao ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında “hat-trick” yapan tecrübeli futbolcu milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşan üçüncü futbolcu oldu. Santiago del Esteo kentindeki Unico Madre de Ciudades Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 7-0 kazanmasını bildi.

Karşılaşmayı baştan sona üstün getiren Arjantin’in gollerini 20, 33 ve 37.dakikalarda Messi, 23.dakikada Nicolas Gonzalez, 35.dakikada Enzo Fernandez, 78.dakikada Angel Di Maria ve 87.dakikada Gonzalo Montiel kaydetti. Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve İranlı Ali Daei’nin ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu konumuna girdi.

Milli formayla 100 gol barajını aşarak Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk futbolcu unvanına da ulaşan yıldız oyuncu, Arjantin’in Panama’yı 2-0 yendiği geçen hafta oynanan dostluk maçının 89.dakikasında rakip fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800.golüne de imza atarak büyük bir başarı elde etmişti. Paris Saint Germen takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu son olarak Şampiyonlar Ligi’nde takımının Bayern Münih’e elenmesine engel olamamıştı.

PSG’de gösterdiği performansla da beğenileri toplayan Arjantinli yıldız bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 18 gol atarken yaptığı 17 asistle de PSG taraftarının en beğendiği isimlerden biri olmuştu. (AA)