30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Messi “100’ler kulübü”ne girdi

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak adlandırılan Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, “100’ler kulübü”ne girdi. Arjantin’in hazırlık karşılaşmasında “hat-trick” yapan yıldız millî takımda 100 gol barajını aşan 3’üncü isim oldu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 06:29
Takip Et

Messi “100’ler kulübü”ne girdi

Messi “100’ler kulübü”ne girdi
+
Aa
-

Son olarak Dünya Kupası’nı da kaldırarak kariyerinde kazanmadık kupa bırakmayan Lionel Andreas Messi rekorlara devam ediyor. Arjantin Milli Takımı’nda kaptanlık görevini de sürdüren yıldız oyuncu son olarak Arjantin’in hazırlık karşılaşmasında bir rekora daha imza attı.

Arjantin’in Curaçao ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında “hat-trick” yapan tecrübeli futbolcu milli takım kariyerinde 100 gol barajını aşan üçüncü futbolcu oldu. Santiago del Esteo kentindeki Unico Madre de Ciudades Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 7-0 kazanmasını bildi.

Karşılaşmayı baştan sona üstün getiren Arjantin’in gollerini 20, 33 ve 37.dakikalarda Messi, 23.dakikada Nicolas Gonzalez, 35.dakikada Enzo Fernandez, 78.dakikada Angel Di Maria ve 87.dakikada Gonzalo Montiel kaydetti. Bu maçın ardından milli formayla gol sayısını 102'ye çıkaran Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve İranlı Ali Daei’nin ardından 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu konumuna girdi.

Milli formayla 100 gol barajını aşarak Dünya Kupası zaferi yaşayan ilk futbolcu unvanına da ulaşan yıldız oyuncu, Arjantin’in Panama’yı 2-0 yendiği geçen hafta oynanan dostluk maçının 89.dakikasında rakip fileleri havalandırarak kulüp ve milli takım kariyerinin 800.golüne de imza atarak büyük bir başarı elde etmişti. Paris Saint Germen takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu son olarak Şampiyonlar Ligi’nde takımının Bayern Münih’e elenmesine engel olamamıştı.

PSG’de gösterdiği performansla da beğenileri toplayan Arjantinli yıldız bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 18 gol atarken yaptığı 17 asistle de PSG taraftarının en beğendiği isimlerden biri olmuştu. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
2
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
4
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
5
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
6
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
7
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.