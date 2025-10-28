Son şampiyon Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası ile ilgili merak edilen soruya açıklık getirdi.

"NET BİR KARAR VERMEDİM"

NBC’ye konuşan 37 yaşındaki yıldız, turnuvada yer almanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Bir Dünya Kupası’nda yer almak olağanüstü bir şey ve bunu gerçekten çok isterim. Ancak henüz net bir karar vermedim. Önümüzdeki aylarda vücudumun nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum. Orada olup milli takımıma katkı sağlamak isterim. Ama bunu her gün yeniden değerlendireceğim. Önümüzdeki yıl Inter Miami ile sezon hazırlıklarına başladığımda nasıl hissettiğime bakacağım.” dedi.

MESSI: “YAŞLANDIKÇA BAZI ŞEYLERİ KAYBEDİYORSUNUZ”

Kariyerinin son döneminde fiziksel olarak daha temkinli davrandığını vurgulayan Messi, “Yaşlandıkça gençken sahip olduğun bazı özellikleri kaybediyorsun. Hız, refleks, oyunu daha hızlı görme, karar alma... Bazen aklın bacaklarından daha hızlı çalışıyor. Ben her zaman bu eksikleri telafi etmeye ve en iyi seviyemi korumaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.