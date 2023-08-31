Messi malikanesinin fotoğrafları ortaya çıktı. Böyle tasarım görülmedi.

Miami'li bir mimar olan Jorge Luis Veliz Quintana, Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için özel bir malikane tasarladı. Quintana’nın Arjantinli yıldız için tasarladığı malikaneyi görenler hayran kaldı.

Messi malikanesinin fotoğrafları ortaya çıktı. Böyle tasarım görülmedi.

2 yıllık PSG kariyerinden sonra sürpriz bir kararla MLS ekibi Inter Miami ile anlaşarak ABD’nin yolunu tutan Messi için tasarlanan malikane oldu.

Miami'li bir mimar olan Jorge Luis Veliz Quintana’nın Arjantinli yıldız için tasarladığı malikanede havadan bakıldığında M şeklinde görülen ve Lionel Messi'nin marka logosundan ilham alınarak yapılar projedeki evde 3 kat bulunuyor.

Gemi şeklindeki özel bir adada yer alan, mahremiyet ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olan ev lüks ve konforu bir arada sunuyor.

Bir yandan dışarıda Miami'nin tropik ikliminin tadını çıkarabilir, öte yandan büyük yüzme havuzunda eğlenebilirsiniz.

Adaya ayrıca yat ve diğer gemilerin yanaşmasına izin veren geniş bir iskele eşlik ediyor.

Evin bir de lüks otomobil garajı bulunuyor.

Konağın içi ise sayısız eğlence imkanı sunuyor.

Oyun odaları, parti odası, ev sinema sistemiyle bu evden hiç ayrılmadan gününüzü gün edebilirsiniz.

Konsept ev projesinde ayrıca üç ayrı helikopter pisti de dikkat çekiyor.

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