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Ali Koç Messi'yi İstanbul'a getiriyor. Omuz Omuza gecesinde sözünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Omuz Omuza kampanyasında PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Messi, Neymar ve Mbappe'yi İstanbul'a getirme sözünü aldı. Program önümüzdeki günlerde belli olacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:57
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Messi Neymar Mbappe İstanbul'a geliyor

Ali Koç Messi'yi İstanbul'a getiriyor. Omuz Omuza gecesinde sözünü aldı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile yeni sezon öncesinde hazırlık maçı yapma konusunda anlaştı. 

Dün gece yayımlanan “Omuz Omuza” kampanyası öncesinde PSG’nin sahibi Nasser Al Khelaifi ile bir görüşme yaptı... Fotospor'un haberine göre PSG’yi İstanbul’da konuk etmekten, Ülker Stadı'nda kendileriyle depremzedeler için bir hazırlık maçı yapmaktan gurur duyacaklarını söyledi.

PSG BAŞKANI SÖZ VERDİ

Al Khelaifi, Ali Koç’a söz verdi. Kulübünün profesyonellerine, Fenerbahçe’nin profesyonelleri ile temas kurarak doğru tarihi belirlemelerini isteyeceği sözünü verdi.

PSG, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul’a gelmek için doğru tarihi bulacak. Kadrosunda Messi, Mbappe ve Neymar gibi yıldızları barındıran Fransız ekibi dünyann en değerli kadrolarından birisine sahip.

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