Ali Koç Messi'yi İstanbul'a getiriyor. Omuz Omuza gecesinde sözünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile yeni sezon öncesinde hazırlık maçı yapma konusunda anlaştı.

Dün gece yayımlanan “Omuz Omuza” kampanyası öncesinde PSG’nin sahibi Nasser Al Khelaifi ile bir görüşme yaptı... Fotospor'un haberine göre PSG’yi İstanbul’da konuk etmekten, Ülker Stadı'nda kendileriyle depremzedeler için bir hazırlık maçı yapmaktan gurur duyacaklarını söyledi.

PSG BAŞKANI SÖZ VERDİ

Al Khelaifi, Ali Koç’a söz verdi. Kulübünün profesyonellerine, Fenerbahçe’nin profesyonelleri ile temas kurarak doğru tarihi belirlemelerini isteyeceği sözünü verdi.

PSG, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul’a gelmek için doğru tarihi bulacak. Kadrosunda Messi, Mbappe ve Neymar gibi yıldızları barındıran Fransız ekibi dünyann en değerli kadrolarından birisine sahip.