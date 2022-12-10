Wout Weghorst Messi ile yaşananları anlattı. Messi Weghorst'a 'aptal' demişti

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst, Arjantin maçının ardından Messi ile yaşananlar için açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Weghorst, Messi ile yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Maçtan sonra elini sıkmak istedim, bir futbolcu olarak ona çok saygım var ama benimle konuşmak istemedi, İspanyolcam pek iyi değil ama bana saygısız sözler söyledi ve bu beni hayal kırıklığına uğrattı."