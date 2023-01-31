Messi'den Weghorst itirafı

Arjantin'in Katar'daki dünya kupasında Hollanda ile oynadığı maçta ve sonrasında gerilimli anlar yaşanmıştı. Messi ile Weghorst arasında kavga son anda araya girenler tarafından önlenmişti.

Messi bu konuda ilk kez konuştu ve çarpıcı bir itirafta bulundu.

Arjantinli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıklarımı sevmiyorum, sonrasında olanları da onaylamıyorum. Bunlar çok fazla gerilimin, çok fazla sinirin olduğu anlardır. Çok hızlı bir şekilde gelişir ve insanlar anlık bir şekilde tepki verirler. Hiçbir şey planlanmadı, birdenbire oldu.

Weghorst'la maç boyunca aramızda çok şey oldu. Bunun gibi birçok gergin an yaşadık. Maç sonrası konuşmamı yapıyordum. Her şey birdenbire oldu. O tip bir imaj bırakmak istemiyorum ama böyle şeyler olabiliyor."