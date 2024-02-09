Messi yüzünden 43 milyon Hong Kong doları zarar var

Kaynak: AA
Messi yüzünden 43 milyon Hong Kong doları zarar var
Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maçta yıldız oyuncunun oynamaması nedeniyle, seyircilerin bilet ücretlerinin yarısı iade edilecek.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4 Şubat'ta gerçekleşen özel maçta Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı karşılaştı. Ancak yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle maçta yer almadı. Bu da onu görmek için stada gelen seyircilerin hoşnutsuzluğuna neden oldu.

Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'ya göre, organizatör şirket Tatler Asia, resmi yollardan bilet satın alan seyircilere ödedikleri paranın yarısını geri vereceğini açıkladı.

Yeniden ödeme planı, Hong Kong Spor Bakanlığı ve Tüketici Konseyi ile organizatör şirket arasındaki görüşmeler sonucunda belirlendi.

Inter Miami Kulübü de yaptığı yazılı açıklamada, Lionel Messi ve eski Barcelona'lı takım arkadaşı Luis Suarez'in maçta oynamamaları nedeniyle Hong Konglu futbolseverlerden özür diledi ve futbolcuların sağlığının kulüp için öncelikli olduğunu belirtti.

Hong Kong hükümeti de para vermeyecek

Diğer yandan Hong Kong hükümeti, maçın şehrin tanıtımına katkı sağladığı için organizatör şirkete verilmesi planlanan 16 milyon Hong Kong doları (2,05 milyon dolar) teşvik ödeneğinin de "Messi'nin en az 45 dakika sahada kalması" koşuluna bağlı olduğu için ödenmeyeceği bildirildi.

Böylece organizatör şirketin 13 milyon Hong Kong doları (1,66 milyon dolar) kazanmayı beklediği etkinlik, 43 milyon Hong Kong doları (5,5 milyon dolar) zararla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

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