Messi'den hayranlarını üzen karar

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Lionel Messi bir daha Avrupa'da forma giymeyeceğini belirtti.

"GERİ DÖNECEĞİMİ SANMIYORUM"

Messi yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya şükür, olağanüstü bir kariyere sahip olacak kadar şanslıydım, uzun yıllar oynadığım Avrupa'da hayal ettiğim her şeyi kazandım. ABD'ye gelerek yeni bir adım attım. Bir daha Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

"ZOR GÖRÜNÜYOR"

Dünya Kupası'nda da oynamayacağının sinyalini veren Arjantinli yıldız, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mıyım? O zaman kaç yaşında olacağımı düşünürsek, bu zor görünüyor ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.