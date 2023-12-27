Messi’nin 32 milyon Euroluk Ferrarisi olduğu ortaya çıktı. Dünyada 4 tane var

Toplamda bu özel araçlarda yalnızca dört tane üretildi ve Messi, şanslı sahiplerden biri.

Lüks otomobilin satın alınmasının Messi'ye maliyeti yalnızca 28 milyon pound (yaklaşık 32,2 milyon euro) oldu.

Ferrari'nin 2016 yılında gizli bir müzayedede satın aldığı söyleniyor.

JORDAN'I GEÇTİ

"La Pulga"nın Ferrari gövdesi, eski NBA süperstarı Michael Jordan'ın (60) bir yıl içinde kazandığından daha fazla paraya mal oldu.

Jordan, diğer şeylerin yanı sıra altı NBA şampiyonluğu ve iki Olimpiyat altın madalyası (1984 ve 1992) kazanarak tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

İngiliz radyo istasyonu "Talksport"a göre Ürdün'ün 1997/1998 sezonunda yaklaşık 27,7 milyon pound (yaklaşık 31,9 milyon euro) ile en fazla parayı kazandığı söyleniyor.

Ve bu hala Messi'nin çok özel Ferrari'sine harcadığından daha az...

Ancak Messi gibi Jordan da spor dışında, örneğin reklam anlaşmaları (Nike dahil) yoluyla çok para kazandı.

Messi'nin Paris St. Germain'de geçirdiği iki yılın (2021'den 2023'e) her birinde yaklaşık 50 milyon euro aldığı söyleniyor. Ayrıca ikramiyelerden de yaklaşık 46 milyon euro topladı.

SADECE MAAŞ DEĞİL

2022'nin Arjantinli dünya şampiyonu da Inter Miami'den çok para kazanıyor. Yılda yaklaşık 19,3 milyon euro kazanıyor ve bu da onu ABD profesyonel futbol ligi MLS'de en çok kazanan oyuncu yapıyor.

Ancak bu meblağ sadece Messi'nin maaşını kapsıyor. Yılın başında Inter Miami'nin ortak sahibi Jorge Mas (60), İspanyol gazetesi El País'e, Messi'nin toplam tazminatının, ligin Apple TV anlaşmasındaki payı da dahil olmak üzere, 47 ila 57 milyon euro arasında olduğunu açıklamıştı.

Çılgın miktarlarda paralar - Messi'nin bazen 32 milyon Euro'dan fazla bir fiyata Ferrari alabilmesini sağlayan para...



