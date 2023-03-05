Weghorst'a 'Günaydın aptal' diyorum. Messi'nin arkadaşı Martinez'den flaş itiraf

2022 Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Arjantin ile Hollanda karşı karşıya gelmişti. Arjantin'in Hollanda'yı elediği karşılaşmanın ardından iki taraf arasında bazı gerginlikler yaşanmıştı.

Bu anlardan birinde röportaj veren Lionel Messi'nin Wout Weghorst'a hakaret ettiği iddia edilirken Messi ve Weghorst arasında tatsızlık gerçekleşti.

Manchester United'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez, yeni takım arkadaşı Wout Weghorst ile yaşadıkları o anları unutamadığını söyledi.

Goal.com'da yer alana habere göre; Lisandro Martinez, İngiliz ekibine Beşiktaş'tan transfer olan Weghorst ile Dünya Kupası'nda Messi ile yaşadıkları tartışmadan ötürü dalga geçtiğini ifade etti.

Martinez, Hollandalı santrafor Weghorst takılarak şunları söyledi:

Burada Weghorst ile sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Weghorst bunu iyi karşılıyor. Ona, 'Günaydın aptal' diyorum. O iyi bir çocuk ve bu gibi şakalara aldırış etmiyor. Takım olarak çok iyi bir birliktelik yakaladık ve Weghorst da buna uyum sağladı.

Wout Weghorst bu sezon Manchester United formasıyla 13 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

"Weghorst ile sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Ona, 'Günaydın aptal' diyorum"

Dünya Kupası'nda Messi ile yaşadıkları gerginlikle gündeme gelen Weghorst'a bu sefer de Manchester United'da yeni takım arkadaşı Lisandro Martinez takıldı.



