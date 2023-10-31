Messi'nin Ballon d'Or'unun arkasından yine o isim çıktı. Peşini bırakmıyor

Kariyerinde 8. Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Mine Açar KAYNAK: Haber Merkezi
Messi'nin Ballon d'Or'unun arkasından yine o isim çıktı. Peşini bırakmıyor

Futbol dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Ballon d'Or (Altın top) töreni heyecanı yaşandı.

Kariyerine MLS'te Inter Miami formasıyla sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinde 8. kez Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

Arjantin Milli Takımı'yla birlikte Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşaması, Messi'nin ödülü kazanmasında en büyük etken oldu.

Yılın en iyi forveti Erling Haaland olurken, en iyi genç oyuncusu ise Jude Bellingham oldu. Dominik Livakovic'in de aday olduğu yılın en iyi kalecisi ödülünü Emiliano Martinez aldı.

Messi, ödül sonrası yaptığı konuşmada, "Bu ödülü kazanmamda takım arkadaşlarımın çok büyük katkısı var. Arjantin ile çok büyük başarılar kazandık. Dünya Kupası'nı kazanmamız bunun önemli noktalarındandı. Uzun yıllar futbol oynadım ve kariyerim boyunca çok özel anlar yaşadım. Dünya Kupası'nı kazanmak çok önemliydi. Arjantin'i şampiyonluğa taşıdığımız için çok gururluyum. Eşime, aileme ve beni destekleyen tüm taraftarlarla teşekkür ederim. Dünya Kupası benim rüyamdı. Çok uzun yıllar bekledim. Maradona, en iyisi. Doğum günün kutlu olsun Diego!" ifadelerini kullandı.

BALLON D'OR'UN ARKASINDAKİ İSİM GÜNDEM OLDU
Messi'nin korumalığını yapan Yassine Cheuko, çıktığı görüntülerle sosyal medyada gündem olurken, Ballon d'Or'un arkasında yine o isim vardı.

FOTOĞRAFTAN YANSIDI
Messi Ballon d'Or ile çekildiği fotoğraf çekildi.

Altın Top'tan yansıyan görüntüde Cheuko'nun da görüntüsü ortaya çıktı.

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

messi-3.png

messi-2.png

messi-1.png

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şili açıklarında şiddetli deprem Dünya
Şili açıklarında şiddetli deprem
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması Gündem
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti Gündem
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular Gündem
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor Sağlık
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor