Messi'nin Ballon d'Or'unun arkasından yine o isim çıktı. Peşini bırakmıyor

Futbol dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Ballon d'Or (Altın top) töreni heyecanı yaşandı.

Kariyerine MLS'te Inter Miami formasıyla sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinde 8. kez Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

Arjantin Milli Takımı'yla birlikte Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşaması, Messi'nin ödülü kazanmasında en büyük etken oldu.

Yılın en iyi forveti Erling Haaland olurken, en iyi genç oyuncusu ise Jude Bellingham oldu. Dominik Livakovic'in de aday olduğu yılın en iyi kalecisi ödülünü Emiliano Martinez aldı.

Messi, ödül sonrası yaptığı konuşmada, "Bu ödülü kazanmamda takım arkadaşlarımın çok büyük katkısı var. Arjantin ile çok büyük başarılar kazandık. Dünya Kupası'nı kazanmamız bunun önemli noktalarındandı. Uzun yıllar futbol oynadım ve kariyerim boyunca çok özel anlar yaşadım. Dünya Kupası'nı kazanmak çok önemliydi. Arjantin'i şampiyonluğa taşıdığımız için çok gururluyum. Eşime, aileme ve beni destekleyen tüm taraftarlarla teşekkür ederim. Dünya Kupası benim rüyamdı. Çok uzun yıllar bekledim. Maradona, en iyisi. Doğum günün kutlu olsun Diego!" ifadelerini kullandı.

BALLON D'OR'UN ARKASINDAKİ İSİM GÜNDEM OLDU

Messi'nin korumalığını yapan Yassine Cheuko, çıktığı görüntülerle sosyal medyada gündem olurken, Ballon d'Or'un arkasında yine o isim vardı.

FOTOĞRAFTAN YANSIDI

Messi Ballon d'Or ile çekildiği fotoğraf çekildi.

Altın Top'tan yansıyan görüntüde Cheuko'nun da görüntüsü ortaya çıktı.

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.