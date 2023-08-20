Messi'nin eşinin aşk dolu bakışı gündem oldu

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, ABD Ligler Kupası Finali'nde Nashville ile karşılaştı.

Normal süresi 1-1 biten mücadele penaltılara gitti.

Penaltılarda 10-9 kazanan Inter Miami, şampiyon olarak kupada mutlu sona ulaştı.

Mücadelenin gollerini ise 23. dakikada Messi ve 57. dakikada Fafa Picault attı.

Kupa töreni için sahaya giren Lionel Messi'nin Antonella'nın bakışları sosyal medyada gündeme oturdu.

AŞK DOLU BAKIŞLAR

Arjantinli yıldızın eşi Antonella Roccuzzo, Lionel Messi'ye gülümseyerek aşk dolu bir bakış attı.

O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Yeni takımı Inter Miami ile ilk kupasını kazanan Lionel Messi, kariyerinde 44. kupasını aldı ve futbol tarihinde en çok kupa kaldıran futbolcu olarak tarihe geçti.