Messi'nin 'panenka'sı kaleciye takıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin, panenka vuruşunda kaleci Kristijan Kahlina gole izin vermedi.

MLS (ABD birinci ligi) mücadelesinde Inter Miami, Charlotte'a konuk oldu.

Ev sahibi takım maçı 3-0 kazandı. Galibiyet gollerini 34, 47 ve 84. dakikalarda Idan Toklomati attı.

Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin penaltı vuruşu sosyal medyada gündem oldu.

32. dakikada penaltıyı kullanan Messi'nin "panenka" şutunda kaleci Kristijan Kahlina iki hamlede topu kontrol etti.

