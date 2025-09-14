Messi'nin 'panenka'sı kaleciye takıldı

MLS (ABD birinci ligi) mücadelesinde Inter Miami, Charlotte'a konuk oldu.
Ev sahibi takım maçı 3-0 kazandı. Galibiyet gollerini 34, 47 ve 84. dakikalarda Idan Toklomati attı.
Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin penaltı vuruşu sosyal medyada gündem oldu.
32. dakikada penaltıyı kullanan Messi'nin "panenka" şutunda kaleci Kristijan Kahlina iki hamlede topu kontrol etti.
No luck on the panenka.
Kristijan Kahlina stands his ground!
