FIFA'dan Messi'nin tepki gösterdiği hakem Lahoz'la ilgili flaş karar

Dünya Kupası'nda sarı kart rekoru kırılan Arjantin-Hollanda maçını yöneten İspanyol hakem Mateu Lahoz'la ilgili FIFA kararını verdi.

Lahoz, 15 sarı kart gösterdiği maçta iki taraf tarafından da eleştirilmişti.

Arjantinli yıldız Messi, “Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü dürüst değilsiniz. Konuşursam her şey değişir ve size yaptırım uygularlar. FIFA bunu düşünmeli, ama yapamazlar. Bu tür durumlar için iyi bir hakem gereklidir, göreve hazır olmayan bir hakem koymamalılar” demişti.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de, “Hollanda’nın gol atması için her şeyi yaptı. Sürekli ceza sahasına yakın yerden serbest vuruşlar veriyordu. İşe yaramaz, kötü bir hakem” diye konuşmuştu.

FIFA'nın kalan maçlarda Lahoz'a görev vermemeyi kararlaştırdığı ortaya çıktı.

İspanyol hakemin Katar'dan ülkesine dönmek için ayrıldığı bildirildi.