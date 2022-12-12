12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA'dan Messi'nin tepki gösterdiği hakem Lahoz'la ilgili flaş karar

FIFA'dan Messi'nin tepki gösterdiği hakem Lahoz'la ilgili flaş karar

Dünya Kupası'nda Hollanda-Arjantin maçında Messi mücadelenin hakemi Lahoz'a tepki göstermişti. FIFA olayla ilgili kararını verdi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:50
Takip Et

Messi'nin tepki gösterdiği hakem Lahoz'la ilgili FIFA'dan flaş karar

FIFA'dan Messi'nin tepki gösterdiği hakem Lahoz'la ilgili flaş karar
+
Aa
-

Dünya Kupası'nda sarı kart rekoru kırılan Arjantin-Hollanda maçını yöneten İspanyol hakem Mateu Lahoz'la ilgili FIFA kararını verdi.

Lahoz, 15 sarı kart gösterdiği maçta iki taraf tarafından da eleştirilmişti.

Arjantinli yıldız Messi, “Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü dürüst değilsiniz. Konuşursam her şey değişir ve size yaptırım uygularlar. FIFA bunu düşünmeli, ama yapamazlar. Bu tür durumlar için iyi bir hakem gereklidir, göreve hazır olmayan bir hakem koymamalılar” demişti.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de, “Hollanda’nın gol atması için her şeyi yaptı. Sürekli ceza sahasına yakın yerden serbest vuruşlar veriyordu. İşe yaramaz, kötü bir hakem” diye konuşmuştu.

FIFA'nın kalan maçlarda Lahoz'a görev vermemeyi kararlaştırdığı ortaya çıktı.

İspanyol hakemin Katar'dan ülkesine dönmek için ayrıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
6
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
7
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿CHP heyeti selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor
﻿CHP heyeti selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor
﻿CHP heyeti selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Cinsiyet değiştirmişti pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası
﻿Cinsiyet değiştirmişti pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası
﻿Cinsiyet değiştirmişti pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası
﻿1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
﻿1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
﻿1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.