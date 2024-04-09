Messi'nin yıllık maaşı ortaya çıktı. Dudak uçuklattı

Kariyerini Amerikan 1. Futbol Ligi olan MLS'te Inter Miami formasıyla sürdüren Lionel Messi'nin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

İŞTE KAZANDIĞI MAAŞ

Inter Miami'nin sahibi olan Jorge Mas, Messi'nin sözleşme detaylarını açıkladı.

Mas, Messi'nin kulüpten yılda 50-60 milyon dolar arasında (yaklaşık 1 milyar 932 milyon 246 bin TL) para kazandığını belirtti.

Diğer taraftan Messi'nin sözleşmesinde futbolu bıraktından sonra 'Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir' maddesi yer alıyor.

Arjantinli dünya yıldızı Messi'nin Inter Miami ile 31 Aralık 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.