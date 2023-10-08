Messi'ye hayatının şoku. Aylarca sahalardan uzak kalabilir

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, MLS'te kendi evinde FC Cincinnati ile karşılaştı.
Inter Miami sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Cincinnati'ye galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada Alvaro Barreal kaydetti.
Bu sonucun ardından Cincinnati 68 puana yükselirken Inter Miami 33 puanda kaldı.
Inter Miami'nin, Cincinnati’ye mağlup olmasının ardından play-off’lara yükselme şansı kalmadı.
MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor. Play-off oynamayan takımlar, şubat ayı sonuna kadar maç yapmıyor.