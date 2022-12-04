Avustralyalılar Messi'ye büyü yaptılar

Gazete manşetten "Messi'yi hareketsiz kılmaya yardım et” başlığını attı ve “Arjantin'i yenmemiz için sadece biraz şansa ihtiyacım olmayacak, biraz sihirde yapmamız gerekiyor.

Onlar da biraz sihir kullanabilirler.

Ne de olsa, sadece dünyanın üçüncü sıradaki takımına değil, aynı zamanda belki de tüm zamanların en iyi oyuncusu Lionel Messi'ye karşı oynuyoruz.

Messi vudu bebeğine iğne batırın. Bu onun gol radarınızı bozmak için yeterli olabilir” dedi.

Gazetenin çağrısı üzerine yüzlerce Avustralyalı’nın Messi’ye benzetilmiş vudu bebeklerine iğne batırdığı öğrenildi.