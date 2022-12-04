4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralyalılar Messi'ye büyü yaptılar

Avustralyalılar Messi'ye büyü yaptılar

Avustralya’nın dün Arjantin ile oynağı maçtan önce “Batı Avustralya” gazeteci binlerce okuyucusundan Messi’ye Vudu Büyüsü yapmalarını istedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:02
Takip Et

Messi'yi durdurmak için Vudu büyüsü yapmışlar

Avustralyalılar Messi'ye büyü yaptılar
+
Aa
-

Gazete manşetten "Messi'yi hareketsiz kılmaya yardım et” başlığını attı ve “Arjantin'i yenmemiz için sadece biraz şansa ihtiyacım olmayacak, biraz sihirde yapmamız gerekiyor.

Onlar da biraz sihir kullanabilirler.

Ne de olsa, sadece dünyanın üçüncü sıradaki takımına değil, aynı zamanda belki de tüm zamanların en iyi oyuncusu Lionel Messi'ye karşı oynuyoruz.   

Messi vudu bebeğine iğne batırın. Bu onun gol radarınızı bozmak için yeterli olabilir” dedi.
Gazetenin çağrısı üzerine yüzlerce Avustralyalı’nın Messi’ye benzetilmiş vudu bebeklerine iğne batırdığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
6
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
7
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.