Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye’ye geldi. Ziyaretlerine Ankara’da başlayan Papa, sonrasında İstanbul ve İznik’e gitti. Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıldönümü için Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katıldı. Papa, ziyaretlerine bugün döndüğü İstanbul’da devam ediyor.

Bugün ilk olarak Sultanahmet Camii’ne giden Papa 14. Leo Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde cemaat ve kilise görevlileri ile bir araya geldi. Papa, sonrasında ise Fener Rum Patrikhanesi’nde Patrik Bartholomeos ile görüşecek. Papa ayrıca Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katılacağı ayinde yer alacak. Papa 14. Leo’nun Türkiye sonrası durağı ise Lübnan olacak.

MHP’DEN TEPKİ GELDİ

Papa’nın Türkiye ziyareti bazı kesimlerin tepkisi çekerken MHP’den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hem tarihi hem de dini ayrışmaları kaşımayı amaçladığını söyledi. Yalçın, İznik Konsili’nin yapıldığı bazilikada düzenlenen ayine dikkat çekerek, “Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır” dedi.

BAHÇELİ KURULUŞ ORHAN DİZİSİNİN SENARİSTİNİ ARADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Papa’nın Türkiye ziyaretine tepki olarak Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin hamlesini de açıkladı. Yalçın, Bahçeli’nin Kuruluş Orhan dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur”