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Meta çalışanlarına kötü haber

Facebook’un çatı şirketi Meta’nın daha fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:00
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Meta daha fazla çalışanı işten kovacak

Meta çalışanlarına kötü haber
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Birçok dev şirket işe alımları yavaşlatma politikasını benimsemey devam ediyor. Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde bu yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapıyor.

DAHA FAZLA ÇALIŞAN KOVULACAK

Ensonhaber'de yer alan bilgilere göre, daha önce 15 bine yakın çalışan ile yollarını ayıran şirket, önümüzdeki dönemde daha fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya devinden şimdilik bir açıklama gelmiş değil. Bu kararın, personel performans değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından mart ayında duyurulabileceği belirtiliyor.

İşten çıkarmalar, şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı personel kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

İşini kaybeden ABD'li personellere 16 haftalık kıdem tazminatı ve ayrıca şirkette çalıştıkları her yıl için ek iki hafta tazminat ödenecek.

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