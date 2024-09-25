Meta karışık gerçeklikte devrim yapıyor: Horizon OS ile geleceğe adım atın!

Meta, Çarşamba günü düzenlenen Meta Connect konferansında gerçekleştirdiği geliştirici anahtar tesliminde, Quest karışık gerçeklik platformunu geliştiricilere tanıttı. Şirket, Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin uygulama mağazası tekelinin sıkı düzenlemelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, mobil geliştiricilerin Meta'nın Horizon OS sistemine geçişini kolaylaştırmayı amaçladığını duyurdu.

Meta'nın Horizon OS ve Quest XR cihazlarını yöneten Mark Rabkin, “Bugün, Android için uygulama geliştirebiliyorsanız, en sevdiğiniz dilde ve IDE'de Meta Horizon OS için de uygulama geliştirebileceğinizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Rabkin ayrıca, Nisan ayında başlatılan açık mağaza geçişinin tamamlandığını belirtti.

Şirket, açık mağazasının artık 3D ve mekansal uygulamaları desteklediğini, geliştiricilerin geleneksel mobil uygulamalarına yerel mekansal özellikler eklemelerini sağlayan Meta Spatial SDK'yı tanıttı. Bu SDK, 3D nesneler, atmosferik unsurlar ve etkileşimli medya gibi özellikleri eklemeyi kolaylaştırıyor. Yeni Meta Spatial Editörü, panoramalar ve 3D mekansal videolar eklemeyi de daha basit hale getiriyor. Geliştiriciler, bu özellikleri Meta'nın uygulama mağazasındaki "Showcase" uygulamaları bölümünde inceleyebilir.

Meta, Horizon OS için 2D uygulamalar için yeniden boyutlandırma, sinema modu, mekansal ses, arka planda çalıştırma gibi özellikler sundu. Şirket, yeni teknoloji testlerini gerçekleştirmek için Facebook ve Instagram uygulamalarını Horizon OS için geliştirerek tanıttı. Amazon, Twitch gibi diğer geliştiriciler de sistemi test etti.

Meta’nın CTO'su Andrew Bosworth, geliştirici anahtar teslimine "Öncelikle bir özürle başlamak istiyorum" diyerek, “Platformlarımız için geliştirme sürecini kolaylaştırmadık, bunu biliyoruz ve özür dileriz” ifadelerini kullandı. Son yıllarda gelişen ekosistemlerin sürekli bir değişim içinde olduğunu ve bu durumun geliştiriciler için zorlu bir süreç oluşturduğunu vurguladı.

Meta, yeni araç ve özellikleriyle bu sorunları çözmeyi, geliştiricilerin Horizon OS için daha kolay uygulama geliştirmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, kullanıcılar için web tabanlı XR ve tarayıcıya mekansal iyileştirmeleri de getiriyor. Spotify gibi uygulamalar, web tabanlı olmasına rağmen diğer uygulamaların üzerinde çoklu görev yapabilme yeteneği sunuyor.

CEO Mark Zuckerberg, Meta’nın Apple’dan daha açık olduğunu vurgulayarak, “Gelecek 10-15 yılda yeni platformların mimarisi hakkında bir ideolojik savaş olacak” dedi. Meta, geliştiricilerin tercih ettikleri yöntemlerle hizmet vermekle kalmayıp, uygulama mağazası gelirlerini artırmayı da hedefliyor.