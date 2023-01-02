Meta bir şirket daha satın aldı

Meta, akıllı gözlükler için reçeteli camların 3D baskısında uzmanlaşmış Hollanda merkezli Luxexcel şirketini satın aldı. Metaverse'e yapılan yatırımı biraz daha artırdı. İlk olarak Hollandalı De Tijd (TechCrunch aracılığıyla) tarafından bildirilen bu haber, daha sonra Meta tarafından kabul edildi.

Meta'nın finansal iletişim başkanı Ryan Moore tarafından yapılan açıklamada Meta, “Luxexcel ekibinin Meta'ya katılarak iki şirket arasındaki mevcut ortaklığı derinleştirmesinden heyecan duyuyoruz” dedi. Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı, ancak Meta CTO'su ve Reality Labs başkanı Andrew Bosworth, bu ayın başlarında bir blog gönderisinde şirketin metaverse odaklı bölümün işletme giderlerinin “yaklaşık yarısını” artırılmış gerçekliğe (AR) harcandığını açıklamıştı. Diğer yarısı ise halen ciddi bir şekilde zarar etmeye devam eden sanal gerçeklik ürünleri (VR) alanını geliştirmeye kullanılacağı ortaya çıktı.

2009 yılında kurulan Luxexcel, holografik film ve projektörler gibi reçeteli bir lens içinde artırılmış gerçeklik deneyimi oluşturmak amacıyla gereken unsurları entegre edebileceğini söyledi. 2021'de, sanal nesneleri bir kullanıcının gerçek yaşam ortamına yerleştirmek için gereken dalga kılavuzları veya şeffaf ekran teknolojisi ile donatılmış bir lens oluşturmak için, Snap's Spectacles için ekranlar sağlayan şirket WaveOptics ile ortaklık kurdu.

Bosworth, Meta'nın AR gözlüklerinin, cihazı “daha ince, daha hafif, daha hızlı ve daha güçlü hale getirilmesinin yıllarca geliştirme çalışması gerektireceğini” söylüyor.