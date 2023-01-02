2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meta bir şirket daha satın aldı

Facebook, WhatsApp gibi uygulamaların çatı şirketi Meta yeni bir şirket daha satın aldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:00
Takip Et

Meta Luxexcel şirketini satın aldı

Meta bir şirket daha satın aldı
+
Aa
-

Meta, akıllı gözlükler için reçeteli camların 3D baskısında uzmanlaşmış Hollanda merkezli Luxexcel şirketini satın aldı. Metaverse'e yapılan yatırımı biraz daha artırdı. İlk olarak Hollandalı De Tijd (TechCrunch aracılığıyla) tarafından bildirilen bu haber, daha sonra Meta tarafından kabul edildi.

Meta'nın finansal iletişim başkanı Ryan Moore tarafından yapılan açıklamada Meta, “Luxexcel ekibinin Meta'ya katılarak iki şirket arasındaki mevcut ortaklığı derinleştirmesinden heyecan duyuyoruz” dedi. Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı, ancak Meta CTO'su ve Reality Labs başkanı Andrew Bosworth, bu ayın başlarında bir blog gönderisinde şirketin metaverse odaklı bölümün işletme giderlerinin “yaklaşık yarısını” artırılmış gerçekliğe (AR) harcandığını açıklamıştı. Diğer yarısı ise halen ciddi bir şekilde zarar etmeye devam eden sanal gerçeklik ürünleri (VR) alanını geliştirmeye kullanılacağı ortaya çıktı.

2009 yılında kurulan Luxexcel, holografik film ve projektörler gibi reçeteli bir lens içinde artırılmış gerçeklik deneyimi oluşturmak amacıyla gereken unsurları entegre edebileceğini söyledi. 2021'de, sanal nesneleri bir kullanıcının gerçek yaşam ortamına yerleştirmek için gereken dalga kılavuzları veya şeffaf ekran teknolojisi ile donatılmış bir lens oluşturmak için, Snap's Spectacles için ekranlar sağlayan şirket WaveOptics ile ortaklık kurdu.

Bosworth, Meta'nın AR gözlüklerinin, cihazı “daha ince, daha hafif, daha hızlı ve daha güçlü hale getirilmesinin yıllarca geliştirme çalışması gerektireceğini” söylüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
7
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.