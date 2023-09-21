Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor

Instagram ve Facebook'un çatı şirketi olan Meta, abonelik ücretlerine yüzde 100'ün üzerinde zam yapma kararı aldı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Şu anda kullanılmakta olan bireysel kullanıcılar tarafından kullanılmakta olan “Meta Verified” programı, işletmelere özel olarak düzenlenerek daha avantajlı bir paket oluşturuldu

Mark Zuckerberg’in talimatıyla oluşturulan paketin fiyatı duyanları şoke etti.

Öel planın, bireysel kullanıcılara göre neredeyse yüzde yüz daha fazla olacak şekilde duyuruldu.

Bireysel kullanıcılar için Meta Verified programının maliyeti 12 dolar iken işletmeler için bu değer, 27,99 dolar olarak belirlendi.