Meta, Rus devlet medyasına savaş açtı: Kremlin'i sarsan yasak

Facebook'un sahibi Meta, Rus devlet medyası RT ve Rossiya Segodnya'yı ve diğer benzer medya ağlarını platformlarından küresel çapta yasakladığını duyurdu. Meta'nın açıklamasına göre, bu adım, Rus devlet medyalarının çevrimiçi gizli etki operasyonlarını yürütmek için aldatıcı taktikler kullandığını iddia ederek alındı. Meta'nın bu sert hareketi, Kremlin'in sert eleştirilerine yol açtı ve sosyal medya devinin Rus devlet medyasına karşı daha kapsamlı bir önlem almaya başladığını gösteriyor.

Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi uygulamalarının yanı sıra, RT ve Rossiya Segodnya'nın da aralarında bulunduğu Rus devlet medyası organlarının küresel olarak platformlarından yasaklandığını belirtti. Şirket, bu yasakları uygulamaya koymanın birkaç gün süreceğini ve mevcut uygulamalarında değişiklik yapmadan yasakların uygulanacağını ekledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Meta'nın bu eylemlerini kınayarak, "Meta bu eylemlerle kendini itibarsızlaştırıyor. Rus medyasına karşı böyle seçici bir yaklaşım kabul edilemez" şeklinde yorum yaptı. Peskov ayrıca, bu durumun Meta ile normalleşme sürecini zorlaştıracağını belirtti. 2022'de Rusya, Meta'yı "aşırı sağcı" bir kuruluş olarak damgalamış ve Instagram ve Facebook'u engellemişti. Rusya, Meta'nın nefret söylemi politikalarında yaptığı değişikliklere karşı çıkmıştı. Bu değişiklikler, kullanıcıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline tepki göstermelerine izin veriyordu.

Meta'nın Rus medya organlarının erişimini sınırlama çabaları, Rusya tarafından sık sık eleştirilmişti ve şirket, Rusya'da yasal olarak kabul edilmeyen içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle defalarca para cezasına çarptırılmıştı. Meta'nın Instagram ve Facebook üzerindeki mevcut yasakları, Rusya'nın bu yeni yasağa tepkisini sınırlayabilir. Ancak, Rusya'nın henüz yasaklamadığı WhatsApp, milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmakta. Diğer yandan, Telegram Messenger, Rusya'da geniş bir kullanıcı kitlesine sahip ve bu platformun kurucusu Pavel Durov geçtiğimiz ay Fransa'da resmi bir soruşturmaya tabi tutuldu.

Meta'nın adımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki RT çalışanına karşı para aklama suçlaması yönelttiği bir dönemde geldi. ABD yetkilileri, bu kişilerin bir Amerikan şirketi aracılığıyla 2024 seçimlerini etkilemek amacıyla çevrimiçi içerik üretme planları yaptığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkelerin Rus devlet televizyonu RT'nin faaliyetlerini gizli istihbarat operasyonları gibi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

RT, ABD'nin eylemlerini alaycı bir şekilde değerlendirerek, Amerika'nın bu adımla RT'nin gazetecilik faaliyetlerini engellemeye çalıştığını öne sürdü. Meta, Rus devlet medyalarının çevrimiçi faaliyetlerde tespit edilmekten kaçınma girişimlerinde bulunduğunu ve gelecekte de aldatıcı uygulamalar sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

RT (RUSSİA TODAY) VE ROSSİYA SEGODNYA HAKKINDA KISA BİLGİ

RT, 2005 yılında Rusya hükümeti tarafından kurulmuş bir haber kanalıdır. RT'nin amacı, Batı medyasının Rusya'yı yansıtma biçimine alternatif sunmaktır. İngilizce, Arapça, İspanyolca ve diğer dillerde yayın yaparak global bir izleyici kitlesine hitap eden RT, haber sunumunda Rusya'nın bakış açısını yansıtmayı hedefler. Kanal, dünya genelinde birçok haber kaynağından gelen bilgileri derler ve bunları Rusya'nın perspektifinden sunar. RT, özellikle Batı ülkelerinde, Rusya'nın dış politika hareketlerini ve iç politika gelişmelerini farklı bir açıdan değerlendiren haberler sunarak, çeşitli tartışmalara neden olmuştur.

RT, haberlerinin yanı sıra belgesele dayalı programlar, talk show'lar ve analiz içerikleri de üretir. Medya eleştirmenleri, RT'nin genellikle Rus hükümetinin politikalarını ve görüşlerini destekleyen bir bakış açısı sunduğunu belirtir. Bununla birlikte, RT'nin sunduğu içerikler, küresel olaylara dair alternatif bakış açıları sunduğu için bazı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Rossiya Segodnya, 2013 yılında kurulan ve Rusya'nın uluslararası haber ajansıdır. Kuruluş, Moskova merkezli haber ajansları ITAR-TASS ve RIA Novosti'nin birleşimiyle oluşturulmuştur. Rossiya Segodnya, Rusya'nın uluslararası medya stratejisini yönlendiren bir organizasyon olarak işlev görür ve dünya genelindeki olayları Rus bakış açısıyla rapor eder. Kuruluş, RT'nin aksine daha çok haber ajansı olarak faaliyet gösterir ve genellikle haber bültenleri, analizler ve diğer haber içerikleri üretir.

Rossiya Segodnya, özellikle Rus hükümetinin görüşlerini ve dış politikalarını destekleyen içerikler üretir. Uluslararası medyada Rusya'nın ilgi alanlarına dair haberlerin yayılmasını sağlamak amacıyla çeşitli medya platformlarında aktif olarak yer alır. Ayrıca, Rossiya Segodnya, farklı dillerde yayın yapan haber siteleri ve medya organları aracılığıyla küresel kitlelere ulaşır.