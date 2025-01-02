Meta’da bayrak değişikliği: Joel Kaplan görevi devraldı

Meta’nın Küresel İşler Başkanı Nick Clegg, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2018 yılından beri bu pozisyonda bulunan Clegg, yerine şirketin önemli muhafazakâr yöneticilerinden Joel Kaplan’ın getirileceğini açıkladı. Bu önemli değişiklik, ABD’de yeni Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasından üç hafta önce gerçekleşti.

CLEGG’DEN VEDA MESAJI

Nick Clegg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni bir yıl başlarken, Meta’daki Küresel İşler Başkanı olarak görevimi bırakma zamanının geldiğine karar verdim," ifadelerine yer verdi. Clegg, görev süresini, "büyük teknoloji ile toplumsal baskılar arasındaki ilişkinin yeniden şekillendiği bir dönem" olarak tanımladı.

As a new year begins, I have come to the view that this is the right time for me to move on from my role as President, Global Affairs at Meta. It truly has been an adventure of a lifetime! I am proud of the work I have been able to do leading and supporting teams across the… pic.twitter.com/pXEP4TZYVe — Nick Clegg (@nickclegg) January 2, 2025

Clegg’in ayrılığı, Meta’nın muhafazakâr çevrelerle ilişkilerini geliştirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki tüm kısıtlamaları kaldırmış ve Biden yönetiminin COVID-19 içeriklerini sansürleme baskısına boyun eğdiği için Cumhuriyetçilere özür mektubu göndermişti.

TRUMP İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yeni Başkan Donald Trump ile güçlü ilişkiler kurmaya yönelik adımlar attı. Zuckerberg, Trump’ın yemin töreni için bir milyon dolar bağış yapmış ve Kasım ayında Trump ile Mar-a-Lago’da akşam yemeğinde buluşmuştu. Benzer şekilde, Google CEO’su Sundar Pichai, Apple CEO’su Tim Cook ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi teknoloji liderleri de Trump ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Joel Kaplan’ın göreve getirilmesi, Meta’nın Cumhuriyetçi Parti ile uyum sağlama çabalarının bir yansıması olarak görülüyor. Şirket, geçmişte Cumhuriyetçiler tarafından, içerik moderasyonunda sol eğilimli politikalar izlemekle eleştirilmişti. Özellikle, Trump’ın sosyal medya hesaplarının Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrası askıya alınması, bu eleştirilerin merkezinde yer aldı.

META VE SİYASİ DENGE ARAYIŞI

Clegg, merkezci politikalarıyla tanınırken, Kaplan’ın muhafazakâr kimliği Meta’nın gelecekteki politikalarında daha sağ bir çizgi izleyeceğinin sinyallerini veriyor. Trump yönetiminin ikinci döneminde teknoloji devlerinin hükümetle iş birliği çabalarını artırması bekleniyor.