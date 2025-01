Meta’da bayrak değişikliği: Joel Kaplan görevi devraldı

Meta’nın Küresel İşler Başkanı Nick Clegg, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2018 yılından beri bu pozisyonda bulunan Clegg, yerine şirketin önemli muhafazakâr yöneticilerinden Joel Kaplan’ın getirileceğini açıkladı. Bu önemli değişiklik, ABD’de yeni Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasından üç hafta önce gerçekleşti.

CLEGG’DEN VEDA MESAJI

Nick Clegg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni bir yıl başlarken, Meta’daki Küresel İşler Başkanı olarak görevimi bırakma zamanının geldiğine karar verdim," ifadelerine yer verdi. Clegg, görev süresini, "büyük teknoloji ile toplumsal baskılar arasındaki ilişkinin yeniden şekillendiği bir dönem" olarak tanımladı.

As a new year begins, I have come to the view that this is the right time for me to move on from my role as President, Global Affairs at Meta. It truly has been an adventure of a lifetime! I am proud of the work I have been able to do leading and supporting teams across the… pic.twitter.com/pXEP4TZYVe