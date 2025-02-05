Meta'da deprem: Jesse Eisenberg, Zuckerberg ile bağlarını kopardı

Ünlü oyuncu Jesse Eisenberg, 2010 yılında vizyona giren The Social Network filminde canlandırdığı Mark Zuckerberg karakteriyle dünya çapında ün kazanmıştı. Ancak aradan geçen 15 yılın ardından, 41 yaşındaki aktör, Zuckerberg ile hiçbir şekilde anılmak istemediğini açıkladı.

BBC’ye verdiği röportajda Meta CEO’sunun son dönemdeki politikalarını eleştiren Eisenberg, "Böyle biriyle bağlantılı olmak istemiyorum. Zaten tehdit altında olan insanları daha da zor duruma sokuyor." dedi.

META’NIN YENİ POLİTİKALARINA TEPKİ

Jesse Eisenberg, özellikle Meta’nın moderasyon politikalarında yaptığı değişikliklere sert çıktı. Şirket, geçtiğimiz günlerde doğrulama mekanizmasını değiştirerek bağımsız denetçiler yerine, X platformunda olduğu gibi kullanıcıların topluluk notlarıyla içerik değerlendirmesi yapmasına olanak tanımıştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı bünyesinde barındıran Meta’nın bu hamlesi, dezenformasyonun yayılmasını kolaylaştıracağı endişesiyle eleştiriliyor.

Eisenberg, yalnızca Zuckerberg’i değil, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi teknoloji devlerini de hedef aldı. "Bu insanlar, insanlığın gördüğü en büyük servetleri biriktirdiler. Peki, bu parayla ne yapıyorlar?" diyerek milyarderlerin dünyaya olan etkilerini sorguladı.

Meta’da bayrak değişikliği: Joel Kaplan görevi devraldı

"ZENGİNLİKLERİNİ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYORLAR"

Ünlü oyuncu, servet sahibi kişilerin, tehlikeli ideolojilere hizmet eden insanlara yakınlaştığını öne sürdü. "Bu kişiler, nefret söylemleriyle öne çıkan liderlerle iyi geçinmeye çalışıyor. Zuckerberg’in, Donald Trump’ın yemin törenindeki görüntülerini hatırlayın." ifadelerini kullandı.

Eisenberg ayrıca, eşinin New York’ta engelli çocukların eğitimde eşit haklara sahip olması için mücadele ettiğini belirterek, Meta’nın topluma zarar verdiğini düşündüğünü dile getirdi.

YENİ FİLMİ OSCAR YOLUNDA

Öte yandan, Jesse Eisenberg şu sıralar kendi yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı A Real Pain filmiyle gündemde. Komedi-dram türündeki yapım, iki kuzenin büyükannelerinin anısını yaşatmak için Polonya’ya yaptığı yolculuğu konu alıyor. Filmde Eisenberg’in rol arkadaşı olan Kieran Culkin, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi.

Eisenberg’in senaryosu da Oscar adayları arasına girerken, ünlü oyuncu The Social Network ile yakaladığı çıkıştan sonra sinema dünyasındaki etkisini artırmaya devam ediyor.