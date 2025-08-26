Meta’dan büyük fon hamlesi: Silikon Vadisi’nde yeni cephe

Sosyal medya devi Meta, Kaliforniya’da yapay zekâ düzenlemelerine yönelik daha esnek bir yaklaşımı savunan siyasetçilere destek olmak amacıyla yeni bir “süper siyasi komite” (super PAC) kurma hazırlığında. Politico’nun haberine göre, “Mobilizing Economic Transformation Across California” adı verilen bu oluşuma on milyonlarca dolar aktarılacak.

Meta’nın kamu politikaları başkan yardımcısı ve aynı zamanda yeni fonun yöneticisi Brian Rice, Kaliforniya’daki mevcut yasal çerçevenin yenilikleri engelleyebileceğini, yapay zekâ gelişimini yavaşlatabileceğini ve eyaletin teknoloji liderliğini riske atabileceğini savunuyor.

SİLİKON VADİSİ’NDE ORTAK ÇABA

Meta’nın hamlesi, Silikon Vadisi’nde giderek güçlenen “pro-AI” (yapay zekâ yanlısı) girişimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yakın zamanda girişim sermayesi devi Andreessen Horowitz ve OpenAI’nin kurucularından Greg Brockman da 100 milyon dolarlık yeni bir pro-AI süper fon kurulacağını açıklamıştı. Böylece, teknoloji şirketlerinin siyasi süreçlere doğrudan etkisi daha görünür hâle gelmiş oldu.

DÜZENLEMELERE KARŞI LOBİ FAALİYETLERİ

Meta, yalnızca fon oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda düzenlemeleri etkilemek için güçlü bir lobi faaliyeti yürütüyor. Şirket bu yıl, Kaliforniya senatörü Scott Wiener tarafından önerilen SB-53 yasa tasarısına karşı çıktı. Tasarı, yapay zekâ şirketlerinin güvenlik ve denetim protokollerini kamuya açıklamasını ve yaşanan güvenlik ihlallerinde rapor sunmasını şart koşuyordu.

Geçtiğimiz yıl ise Meta, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefleyen ve geçmesi beklenen Kids Online Safety Act’in rafa kaldırılmasında etkili olmuştu. Bu durum, şirketin düzenlemeler karşısındaki agresif duruşunu gözler önüne seriyor.

2026 SEÇİMLERİ İÇİN HAZIRLIK

Meta’nın kurduğu yeni süper fon, yalnızca mevcut yasalar üzerinde değil, gelecekteki siyasi dengeler üzerinde de etkili olmayı amaçlıyor. Şirket, her iki partiden yerel adaylara bağış yaparak şimdiden pozisyon aldı. Ancak asıl hedef, 2026’da yapılacak Kaliforniya valilik seçimleri başta olmak üzere eyalet çapındaki kritik seçimlere yön vermek.

YAPAY ZEKÂ VE SİYASET EKSENİNDE YENİ DÖNEM

Meta’nın bu adımı, teknoloji şirketlerinin yalnızca ürünleriyle değil, siyasi stratejileriyle de toplumun geleceğini şekillendirmeye çalıştığını gösteriyor. Yapay zekâ alanındaki düzenleme tartışmaları, sadece Kaliforniya için değil, tüm ABD için kritik bir döneme girildiğinin işaretini veriyor.