Meta’dan Facebook ve Instagram kararı. Cinsiyete göre sınırlama

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Meta Facebook ve Instagram’la ilgili dikkat çeken bir karar almak istiyor.

Meta, daha önce çocuklar ve gençler için Facebook ve Instagram tarafında yeni gizlilik seçeneklerini kullanıma almıştı.

Meta Facebook başta olmak üzere çocuklar ve gençlerin platformda korunması adına gizlilik seçenekleri geliştiriyor.

YALNIZCA YAŞ VE KONUMA GÖRE REKLAMLARA İZİN

Meta, potansiyel olarak zararlı ve tehlikeli olabilecek reklamları da sınırlamak istiyor. Reklamverenlerin gençlere hedeflerken bazı durumları kısıtlıyor. Bu kapsamda şubat ayından itibaren Facebook ve Instagram, gençlere cinsiyete göre hedefleme yapmayı ortadan kaldırıyor.

Facebook ve Instagram tarafında 2021 yılında reklamverenlerin reklamları hedeflemek için gençlerin ilgi alanlarının kullanılmasının önüne geçilmişti.

Bir diğer yandan Instagram'da 16 yaş altındaki kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli olarak ayarlanıyor.

2022 YILINDA ŞİKAYETLER YÜZDE 70 ORANINDA ARTTI

Meta, kısa bir süre öne verdiği kararla Facebook’a kaydolan 16 yaş altındaki tüm kullanıcılar için varsayılan olarak daha katı gizlilik kontrolleri uygulamaya karar verdi.

Gizlilik ayarları ile kullanıcının arkadaş listesi ve takip ettiği sayfalar sınırlandırılabilecek, etiketlendiği gönderiler gizlenebilecek ve bunun yanında ilgisi olmayan gönderilere yorum yapması dahi engellenebilecek. Şirket buna benzer bir özelliği Instagram için sunmuştu.

Meta'nın özellikleri açıkladığı blog yazısında 2021 yılında yalnızca 1 ayda 100 milyondan fazla kişi Messenger'da güvenlik bildirimi gördü. Öte yandan 2022 yılının ilk çeyreğinde Messenger ve Instagram DM'lerde bir önceki yıla göre reşit olmayan kişiler tarafından bildirilen şikayetler yüzde 70 oranında arttı.