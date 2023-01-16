Yüzbinlerce hesap çalındı iddiasıyla Meta’dan dava açıldı. Veriler kimin elinde

Meta gözetim şirketinin gönderiler, beğeniler, arkadaş listeleri, fotoğraflar ve yorumlar gibi bilgilerin yanı sıra gruplardan ve sayfalardan diğer ayrıntıları aldığını ifade etti.

Çatı şirket Meta, Voyager'ın Gözetim Yazılımını kullanarak faaliyetini gizlediğini ve şirketin ayrıca kar amacıyla satmak ve lisanslamak için Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn ve Telegram'dan veri topladığını iddia etti.

Gizmodo tarafından paylaşılan şikayete göre Meta, bir yargıçtan Voyager'ı Facebook ve Instagram'dan kalıcı olarak yasaklamasını talep etti. Dosyada, "Davalı'nın hukuka aykırı eylemlerinin doğrudan bir sonucu olarak Meta onarılamaz bir zarara uğradı ve uğramaya devam ediyor.” dendi. Meta, Voyager'ın eylemlerinin "soruşturma masrafları da dahil olmak üzere, mahkemede kanıtlanacak bir miktarda zarara uğramasına" sebep olduğu aktarıldı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Meta'nın platform icra ve dava direktörü Jessica Romero, "Voyager gibi şirketler, hedefledikleri kullanıcılara ve insanların suç işlemesi için profil çıkarmanın yolları da dahil olmak üzere, herkese veri kazıma hizmetleri sağlayan bir endüstrinin parçası. Bu sektör, insanların toplulukları, aileleri ve arkadaşları ile gözetimsiz veya hesap vermeksizin ve insanların medeni haklarını ihlal edebilecek bir şekilde paylaştığı bilgileri gizlice topluyor." dedi.

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; 2021 yılında The Guardian, Los Angeles Polis Departmanının 2019 yılında ise Voyager'ın sosyal medya gözetleme araçlarını test ettiğini duyurmuştu. Şirketin departmana, polisin yazılımı kullanarak bir şüphelinin sosyal medyadaki arkadaşlarının hesaplarını takip edebileceğini ve sistemin bir kişinin faaliyetleri hakkında varsayımlarda bulunarak suçları işlenmeden önce tahmin edebileceğini söylediği belirtildi.