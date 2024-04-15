Metal’de yaptırım baskısı

Kaynak: Bloomberght
Metal’de yaptırım baskısı
ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya yaptırım kararının ardından alüminyum ve nikel fiyatlarında sıçramalar görüldü.

ABD ve İngiltere’nin sanayide kullanılan Rusya üretimi metallere yaptırım açıklamasının ardından alüminyum Londra Metal Borsa’sında rekor günlük yükseliş gösterdi.

Alüminyum yüzde 9,4’e kadar yükseliş ile mevcut kontrat tipinin ilk işlem gördüğü 1987’den beri en hızlı oranda yükseldi.

Nikel, tedarik zinciri kesintisi endişesiyle yüzde 8,8 yükselirken daha likit bir piyasa olan bakırda fiyatlar sakin kaldı.

Rusya sanayi için önem teşkil eden metallerde küresel üretimin nikelde yüzde 6’sını, alüminyumda yüzde 5’ini bakırda ise yüzde 4’ünü oluşturuyor.

Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Araştırma Müdürü Jia Zheng, anlık fiyat hareketinin “yaptırımların Rusya’nın Batı piyasalarına akışını azaltacağı endişesiyle” körüklendiğini ifade etti.

Geçen hafta açıklanan yaptırımlar Rusya’nın savaş kabiliyetini azaltmayı amaçlıyor. Yaptırımların Rusya metal ticaretini durdurması beklenmese de arz zinciri endişeleri emtia piyasalarında belirsizliği beraberinde getiriyor.

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