Metamfetamin zehri Türkiye'de hızla yayılıyor. İçenleri zombi haline getiriyor

İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa’daki 106 merkez arasında 10’uncu sırada.

Metamfetamin zehri Türkiye'de hızla yayılıyor. İçenleri zombi haline getiriyor

Kağıthane’de bir polisin şehit olduğu, bir polisin de ağır yaralandığı operasyon son zamanlarda giderek yaygınlaşan metamfetamin adlı uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, ‘metamfetamin’ Türkiye’de ilk kez 2009 yılında İstanbul’da görüldü. Son yıllarda bu sentetik maddenin kullanımı endişe verici düzeyde artış gösterirken, Türkiye’de 2019 yılında 1 ton 42 kilogram, 2020 yılında ise 4 ton 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Türkiye’de giderek büyüyen metamfetamin tehdidi, yapılan operasyonlarda ele geçen miktarlara da yansıdı. İstanbul’da 1 Ocak’tan bu yana 24 bin 539 narkotik operasyonu düzenlendi. Bu çalışmalarda 8.5 ton uyuşturucu madde, 2.5 milyon adetten fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi. Ağustosa kadar geçen 7 aydaki uyuşturucunun 5 ton 657 kilosunun metamfetamin olması alarmın büyüklüğünü gösteren bir veri oldu.

İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa’daki 106 merkez arasında 10’uncu sırada

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 2022 raporuna göre, İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa’daki 106 merkez arasında 10’uncu sırada.

"İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA BİLE BUNU SATMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR"

Hürriyet’e konuşan emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, kimyasal olduğu için metamfetamin üretiminin çok basit olduğuna dikkat çekti ve şu uyarıları yaptı:

“Bonzai gibi, metamfetamin gibi kimyasal maddeler karıştırılarak üretilen uyuşturucular, yapımı kolay olduğu için çok geniş kitlelere yayıldı. Yüksek miktarlarda üretildiği için uyuşturucu satıcıları sürekli olarak yeni müşteriler bulmak zorunda.

İlkokul çağındaki çocuklara bile bunu satmaktan çekinmiyorlar. Uyuşturucu kullanmaya başlayan bir kişi zaten potansiyel olarak satıcı da oluyor. Bu nedenle kullanan kadar satan sayısı da artıyor.

Uyuşturucu kullanımında erkeklerin oranı daha yüksek. En riskli grup ise 15-24 yaş arasındaki gençler. Arkadaş ortamı uyuşturucuya başlamak için en büyük neden. Burada ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Özellikle anneler dikkat etsinler. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ismiyle bir proje var. Bağımlılığı önlemek tedavi etmekten kolaydır.”

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