WhatsApp kullanıcıları dikkat! Mark Zuckerberg'ten size mesaj gelecek

WhatsApp artık son güncellemeleri ve yeni özelliklerini resmi sohbet ekranı üzerinden duyuracağını belirtti. Android cihazlara ulaşan 2.22.17.10 WhatsApp beta güncellemesinde platformun gelecekteki bir güncellemeyle resmi bir WhatsApp sohbeti üzerinde çalıştığı fark edilmişti. Özellik, WhatsApp'ın resmi sohbet ekranı web / masaüstü sürümünün beta programında da ortaya çıktı.





Resmi WhatsApp görüşmesi, hiç kimsenin mesajları engelleyememesi için diğer tüm WhatsApp mesajlarınızda olduğu gibi uçtan uca şifreyle korunur. Ayrıca WhatsApp'tan mesaj almak istenmezse bu sohbet sessize alınabiliyor ya da engellenebiliyor.