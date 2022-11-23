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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Mark Zuckerberg'ten size mesaj gelecek

WhatsApp'a yeni bir "resmi sohbet ekranı" geleceği duyuruldu. Uygulama artık kullanıcılarına yeni gelişmeleri resmi sohbet ekranı üzerinden bildirim göndererek açıklayacak.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:45
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Meta'nın kurucusu ve WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg uygulamaya yeni bir mesajlaşma sistemi getiriyor

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Mark Zuckerberg'ten size mesaj gelecek
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WhatsApp artık son güncellemeleri ve yeni özelliklerini resmi sohbet ekranı üzerinden duyuracağını belirtti. Android cihazlara ulaşan 2.22.17.10 WhatsApp beta güncellemesinde platformun gelecekteki bir güncellemeyle resmi bir WhatsApp sohbeti üzerinde çalıştığı fark edilmişti. Özellik, WhatsApp'ın resmi sohbet ekranı web / masaüstü sürümünün beta programında da ortaya çıktı. 


Resmi WhatsApp görüşmesi, hiç kimsenin mesajları engelleyememesi için diğer tüm WhatsApp mesajlarınızda olduğu gibi uçtan uca şifreyle korunur. Ayrıca WhatsApp'tan mesaj almak istenmezse bu sohbet sessize alınabiliyor ya da engellenebiliyor.

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