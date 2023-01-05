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Meta'ya milyon dolarlık ceza. Gizlilik sorunlarıyla boğuşuyordu

İrlanda veri düzenleyicisi, Meta’ya 414 milyon dolar para cezası verilmesine hükmetti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:23
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Meta’ya 414 milyon dolar para cezası verildi

Meta'ya milyon dolarlık ceza. Gizlilik sorunlarıyla boğuşuyordu
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Gizlilik sorunlarına mücadele eden Meta’ya milyon dolarlık ceza geldi. Facebook'un çatı şirketi Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının çevrimiçi aktivitelerini reklam amacıyla takip ettiği için ceza aldı.

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, İrlanda veri düzenleyicisi, Meta'ya 414 milyon dolar para cezası verilmesine hükmetti.

TOPLAM CEZA 1.3 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Çarşamba günü uygulanan para cezası ile birlikte Dublin tarafından Meta'ya verilen toplam cezalar, bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 1,3 milyar doların üzerine çıktı.

Dublin merkezli Veri Koruma Komisyonu (DPC), web sitesinde yaptığı açıklamada, Meta'nın Facebook ile ilgili ihlaller için 222,5 milyon dolar ve Instagram ile ilgili ihlaller için 191 milyon dolar para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma hizmetini içeren ayrı bir soruşturma işe halen devam ediyor.

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