Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu
Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu

Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Tek Erkekler kategorisinde final mücadelesi bugün oynandı.

Finalde Sloven rakibi Malavasic'i 6-0 mağlup etmeyi başaran Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz finale gelene kadar sırasıyla Lüksemburglu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

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