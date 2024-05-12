Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu

Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Tek Erkekler kategorisinde final mücadelesi bugün oynandı.

Finalde Sloven rakibi Malavasic'i 6-0 mağlup etmeyi başaran Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz finale gelene kadar sırasıyla Lüksemburglu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.