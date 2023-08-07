Mete Gazoz mütevazilik yapmadı: Bu gezegendeki en iyi okçu benim

Editör: Barış Atakan

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde finalde Kanadalı Eric Peters ile karşılaştı.

Mete Gazoz, rakibini 28-27, 28-30, 24-28, 30-28 ve 28-29 setler sonucunda 6-4 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

''GEZEGENİN EN İYİ OKÇUSU BEN OLDUM''

Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunu da kazanan Mete Gazoz, galibiyetinin ardından konuştu.

Mütevazilik yapmayan ve rakiplerine meydan okuyan Mete Gazoz açıklamasında, “Çok da iyi oldu, güzel oldu. Berlin’i çok seviyordum, şimdi daha da çok seviyorum. Anlamı çok büyük benim için. Dün kazandığımız takım kotası bence daha önemli bundan. Ben dün ağlamadım finalim var diye ama ağlamak istemiyorum. Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, bundan sonra da ben olacağım.” ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu ve bu başarısıyla tarihe geçti.

Milli okçu, aynı zamanda Dünya Şampiyonası’nda finale çıkan ilk Türk okçu olurken, Dünya Şampiyonu olarak büyük başarı elde etti.