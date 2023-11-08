Mete Kalkavan'la ilgili flaş iddia. MHK hakemliğini bitirdi

Karadeniz Gazetesi ve Kuzey Anadolu'da yer alan habere göre; TFF ve MHK'nin toplantısında Fenerbahçe - Trabzonspor maçında VAR olarak görev alan Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verilmesi kararı alındı.

Öte yandan Mete Kalkavan'ın 9 maçlık ceza sonrası hakemliği bırakması beklendiği iddia edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN SERT KONUŞMUŞTU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.

KALKAVAN'IN KARİYERİ

İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı. Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.