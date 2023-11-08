Mete Kalkavan'la ilgili flaş iddia. MHK hakemliğini bitirdi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Kadıköy'de karşı karşıya geldiği maçın VAR hakemi olan Mete Kalkavan'ın, MHK tarafından ağır yaptırıma uğrayacağı iddia edildi.

Mete Kalkavan'la ilgili flaş iddia. MHK hakemliğini bitirdi

Karadeniz Gazetesi ve Kuzey Anadolu'da yer alan habere göre; TFF ve MHK'nin toplantısında Fenerbahçe - Trabzonspor maçında VAR olarak görev alan Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verilmesi kararı alındı.

Öte yandan Mete Kalkavan'ın 9 maçlık ceza sonrası hakemliği bırakması beklendiği iddia edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN SERT KONUŞMUŞTU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu.
Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.

KALKAVAN'IN KARİYERİ
İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı. Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.

İlgili Haberler
Neden Fenerbahçe-Trabzon maçlarına Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan. Tesadüfe bak
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Sahanın en havalı ismi Mete Kalkavan'dı. Saçları Rapunzel gibiydi. Koşunca Varan Turizmin logosu gibi oluyordu
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü Spor
Murat Sancak'tan bahis iddialarına yanıt. Ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savundu Gündem
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunu savundu
3 gündür haber alınamıyordu. Evindeki bazanın altında ölü bulundu Gündem
3 gündür haber alınamıyordu. Evindeki bazanın altında ölü bulundu
Yargıtay’ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasının ardından Mehmet Şimşek’e imalı mesaj Gündem
Yargıtay’ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasının ardından Mehmet Şimşek’e imalı mesaj
Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı Gündem
Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı
Özbekistan’da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. İş Forumu" yapıldı Dünya
Özbekistan’da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. İş Forumu" yapıldı
Vincenzo Montella Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti Spor
Vincenzo Montella Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti