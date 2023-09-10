Meteor düşüşü bu kez Ankara'da görüldü. Semada hızlıca görülüp gözden kayboldu

Editör: Murat ÖZTÜRK

Asteroit gibi çeşitli gök cisimlerinden kopan irili ufaklı kaya parçalarının çekim kuvvetlerinin etkisiyle zaman zaman dünyanın yörüngesiyle kesişerek büyük bir hızla atmosfere girebiliyor.

Gece saatlerinde Türkiye'de meteor düşüşü kameralara yansıdı.

Ankara ve çevre illerde görülen meteor düşüşü gökyüzünde böyle görüntülendi.

Düşen meteor parçasının çok net ve parlak bir şekilde görüldüğü dikkat çekti.

METEOR NEDEN DÜŞER?

Asteroit ya da göktaşı, çeşitli gök cisimlerinden kopmuş küçük kaya parçalarıdır.

Meteor, meteorit, göktaşı, meteoroit veya halk arasında kayan yıldız-düşen yıldız, yıldız kayması, küçük boyutlu bir kuyruklu yıldız ya da asteroit veya diğer cisimler kaynaklı çarpışmalar nedeniyle uzayda savrulan cisimlerin, Dünya'nın üst atmosferindeki hava molekülleriyle çarpışarak akkor haline geldikten sonra hızlı hareketiyle ve bazen de ardından parlayan bir materyal saçan bir ışık çizgisi oluşturarak Dünya atmosferinden görünür bir şekilde geçen enkaz parçalarıdır.

Orijinal nesne (meteoroit) atmosfere girdiğinde, sürtünme, basınç ve atmosferik gazlarla kimyasal etkileşimler gibi çeşitli faktörler cismin ısınmasına ve enerji yaymasına neden olur. Daha sonra bu cisim bir meteor haline gelir ve kayan yıldız olarak da bilinen bir ateş topu oluşturur. Gökbilimciler en parlak meteor örneklerini "bolitler" olarak adlandırır. Yüzeye çarptığında ise cisim bir meteorit haline gelir. Meteoritlerin boyutları büyük farklılıklar göstermektedir. Jeologlar için bolit, bir çarpma krateri oluşturacak kadar büyük bir meteordur.