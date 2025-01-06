Meteoroliji uyardı: Çığ tehlikesi var

Kaynak: İHA
Meteoroliji uyardı: Çığ tehlikesi var

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucunda dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Erzurum'da buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar çığ uyarısında bulunarak, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

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