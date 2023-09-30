Meteorolji 3 ili daha uyardı. Bu akşam çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Adana'nın güneydoğusundaki Yumurtalık, Ceyhan, Karataş ilçelerinde, Osmaniye'nin il merkezi ile güneyindeki Topraklık, Kadirli ilçelerinde, Hatay'ın kuzeyinde ve kıyı kesimlerindeki Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Belen ilçelerinde şiddetli (metrekareye 75-100 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.