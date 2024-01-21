Meteoroloji 13 ili tek tek uyardı. Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması ön görülüyor. Ayrıca Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi buluyor.

Hava sıcaklıklarında yurdun güneydoğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

13 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji 13 il için sarı kodlu yarı yaptı. Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu yağmur uyarısı yapılırken; Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Konya, Erzincan, Malatya, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Batman için sarı kodlu kar ile yağmur uyarısı geldi.