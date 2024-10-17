Meteoroloji 13 ili uyardı! Kar yağışı, soğuk, fırtına, sağanak... Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıklarda aniden düşüş yaşandı. Yüksek bölgeler için kar yağışı beklenirken, İstanbul'da da bugün kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 10 dereceye kadar inecek. Meteoroloji bugün 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Rusya'dan gelen soğuk hava bugünden itibaren yurt genelinde etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), yüksek kesimlere kar yağışı da beklediğini belirtti. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da dün 19 dereceye ulaşan sıcaklıkların bugün 15 dereceye kadar ineceği bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile de hissedilen sıcaklığın 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Kentin bazı noktalarındaysa aralıklı yağmur ön görülüyor.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, bugün 13 il için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır'da vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda ikaz etti.

????17 Ekim 2024 Perşembe

????Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

????️Hava Sıcaklığı: Hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/76Ij8P8l9P — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 17, 2024

YILIN İLK KARI DÜŞECEK

Kartalkaya'ya, rakımı bin 300'ün üzerinde olan köylerde yılın ilk kar yağışı bekleniyor. Cuma ve Cumaretesi ise Erzurum-Kars ve Doğu Anadolu bölümünde yağışlar kara dönecek. Yazlık bölgelerde de soğuk hava dalgası etkili olacak. İzmir'den Bodrum'a kadar kuvvetli poyraz saatte 50 km üzerinde olacak. İç kesimlerde 6-12 derece birden sıcaklıklar düşecek.

SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK?

3 gün sürmesi beklenen soğuk havanın pazar gününden sonra, etkisini kaybedecek. Pazartesi günü sıcaklığın Ekim ayı ortalamasına yükseleceği bekleniyor.