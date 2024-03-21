Meteoroloji 13 ili yarın için sağanak uyarısı. Sel ve su baskınlarına dikkat

Kaynak: AA
Meteoroloji 13 ili yarın için sağanak uyarısı. Sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin doğu bölgelerindeki 13 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa’nın yanı sıra Elazığ, Muş ve Mardin’in bazı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

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Özellikle 1200 metre ve üzeri yüksekliklerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı olması öngörülüyor.

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Yağışların, yarın gece batı bölgelerinde azalması, doğu bölgelerinde ise Cuma günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Sel, su baskını, şiddetli rüzgar, kar yağışı ve çığ riski gibi olası tehlikelere karşı dikkatli ve önlem alınması önem taşıyor.

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